Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В новогодние каникулы в Москву пришли сильные морозы. И чем ближе к Рождеству, тем ниже будут опускаться столбики термометров.
Чтобы холодная погода не омрачала праздник, сотрудники МЧС развернули в наиболее людных местах столицы полевые кухни. Там всех желающих угощают чаем, кофе, кашей и другими продуктами, позволяющими поддерживать себя в тонусе.
О том, как работают полевые кухни МЧС, — в фотоленте «Известий».
Полевая кухня МЧС
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