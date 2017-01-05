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Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В новогодние каникулы в Москву пришли сильные морозы. И чем ближе к Рождеству, тем ниже будут опускаться столбики термометров.   

Чтобы холодная погода не омрачала праздник, сотрудники МЧС развернули в наиболее людных местах столицы полевые кухни. Там всех желающих угощают чаем, кофе, кашей и другими продуктами, позволяющими поддерживать себя в тонусе.

О том, как работают полевые кухни МЧС, — в фотоленте «Известий».

Полевая кухня МЧС

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухниО том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

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Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

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