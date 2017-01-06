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Глава Пентагона пожаловался на Владимира Путина

Эштон Картер, покидающий свой пост, заявил, что президент России пытается создать дискомфорт в мире

Фото: Reuters/Hannah McKay

Глава Пентагона обвинил президента России в том, что именно из-за него США не могут наладить отношения с Россией. По мнению Эштона Картера, оставляющего свой пост после вступления в должность Дональда Трампа, Владимир Путин определяет успешность проводимой им политики по «степени дискомфорта», создаваемого им «во всем мире».

Именно из-за Путина США так трудно сотрудничать с российскими лидерами, заявил Картер, передает «РИА Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами»,— пожаловался глава Пентагона, передает «Федеральное агентство новостей».

Отдельной критике он подверг действия России в Сирии, отметив, что РФ ничего не сделала для борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Глава Пентагона пожаловался на Владимира Путина

Глава Пентагона пожаловался на Владимира ПутинаЭштон Картер, покидающий свой пост, заявил, что президент России пытается создать дискомфорт в мире

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