Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения России в кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» многочисленные заявления Вашингтона о якобы причастности Москвы к кибератакам на американские организации.



Об этом политик сообщил в интервью изданию «Нью-Йорк таймс».

«Китай относительно недавно похитил имена 20 млн государственных служащих… Почему никто об этом даже не говорит? Это политическая охота на ведьм», — указал республиканец.

Дональд Трамп также заявил, что сторонники его бывшей соперницы в президентской гонке Хиллари Клинтон заявляют о якобы попытках России повлиять на исход голосования в США, поскольку сейчас они находятся в полном замешательстве из-за поражения на выборах. «Я выиграл больше округов на выборах, чем Рональд Рейган», — отметил политик.



В 2015 году группа киберпреступников получила доступ к информации о миллионах госслужащих США. Тогда разведка Соединенных Штатов заявила, что атаку осуществили китайские хакеры.