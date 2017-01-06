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Биатлонистка из Чехии потребовала дисквалифицировать сборную РФ

При этом Габриэла Коукалова призналась, что не в курсе, какие именно российские биатлонисты принимали допинг и есть ли тому доказательства

Биатлонистка из Чехии Габриэла Коукалова призвала Международный союз биатлонистов (IBU) отстранить от участия в соревнованиях всю российскую сборную, передает «Чемпионат.com».

По ее словам, если слишком много спортсменов из состава одной команды попались на допинге, то наказывать следует и команду тоже.

«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться», — заявила Коукалова.

При этом она признала, что не располагает данными о том, какие конкретно биатлонисты из РФ принимали запрещенные препараты и существуют ли доказательства этого. «Но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно», — тем не менее заявила Коукалова.

Как ранее сообщали «Известия», бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в Олимпиаде 2018 года, которая состоится в Южной Корее.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Биатлонистка из Чехии потребовала дисквалифицировать сборную РФ

При этом Габриэла Коукалова призналась, что не в курсе, какие именно российские биатлонисты принимали допинг и есть ли тому доказательства

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