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Трамп обещал за три месяца создать США защиту от хакеров

Избранный президент США встретился с сотрудниками американских спецслужб, которые расследуют случаи кибератак с политической подоплекой

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с представителями американских спецслужб, занимающихся расследованием хакерских атак на правительственные сетевые ресурсы и серверы Демократической партии, передает Reuters.

«Я испытываю огромное уважение к труду и службе, проделанной мужчинами и женщинами этого сообщества для нашей великой нации», — сказал Трамп о сотрудниках спецслужб.

По словам политика, по итогам встречи он пришел к выводу о том, что стране необходима централизованная система защиты от кибератак, создание которой он решил вверить группе специалистов. Эта группа будет создана под его контролем в ближайшее время и получит на разработку оружия против хакеров 90-дневный срок.

Трамп заверил, что имевшие место кибератаки никоим образом не повлияли на результаты президентских выборов, в ходе которых он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он сообщил, что хакеры пытались получить доступ к серверам Республиканской партии, которую он представлял на выборах, но у них ничего не вышло, поскольку там установлена «сильная защита».

Ранее «Известия» писали о том, что на заседании Конгресса США по итогам президентских выборов прозвучали требования аннулировать их из-за якобы имевшего место вмешательства России в ход избирательного процесса посредством хакерских атак.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Трамп обещал за три месяца создать США защиту от хакеров

Избранный президент США встретился с сотрудниками американских спецслужб, которые расследуют случаи кибератак с политической подоплекой

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