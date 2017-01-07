Путин встретил Рождество в мужском монастыре

Российский лидер Владимир Путин посетил рождественское богослужение в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде, передает РИА Новости.

Журналисты отметили, что неподалеку от президента в ходе церковной службы стояли местные рыбаки, с которыми он познакомился прошлой осенью в ходе своей поездки по озеру Ильмень вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Свято-Юрьев мужской монастырь является самым крупным в Новгородской области. По преданию, он был заложен в 1030 году Ярославом Мудрым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил рождественское богослужение в московском Храме Христа Спасителя, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее «Известия» сообщали, что действующий президент США Барак Обама обратился ко всем православным христианам с поздравлениями с Рождеством Христовым, выразив им благодарность за укрепление общественных связей.