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Путин встретил Рождество в мужском монастыре

Глава государства приехал на рождественское богослужение в Спасский собор новгородского Свято-Юрьева монастыря

Российский лидер Владимир Путин посетил рождественское богослужение в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде, передает РИА Новости.

Журналисты отметили, что неподалеку от президента в ходе церковной службы стояли местные рыбаки, с которыми он познакомился прошлой осенью в ходе своей поездки по озеру Ильмень вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Свято-Юрьев мужской монастырь является самым крупным в Новгородской области. По преданию, он был заложен в 1030 году Ярославом Мудрым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил рождественское богослужение в московском Храме Христа Спасителя, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее «Известия» сообщали, что действующий президент США Барак Обама обратился ко всем православным христианам с поздравлениями с Рождеством Христовым, выразив им благодарность за укрепление общественных связей.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Путин встретил Рождество в мужском монастыре

Глава государства приехал на рождественское богослужение в Спасский собор новгородского Свято-Юрьева монастыря

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