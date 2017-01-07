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Путину провели экскурсию по новгородскому Георгиевскому собору

Российский президент после рождественской церковной службы отправился в красивейший храм Свято-Юрьева мужского монастыря на экскурсию

После рождественского богослужения, которое президент России Владимир Путин посетил в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря Великого Новгорода, главе государства провели экскурсию по Георгиевскому собору в том же монастыре, передает «Интерфакс».

Президенту рассказали, что при проведении археологических раскопок в 2014 году в храме была найдена надгробная плита святителя Феоктиста — архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, перезахороненного в Юрьевом монастыре в 1786 году. В советское время его могила считалась потерянной.

Кроме того, археологи обнаружили в храме множество фрагментов уникальной древнерусской живописи, которая подлежит восстановлению. Владимир Путин осмотрел сохранившиеся фрески и роспись храма.

Также президент посетил гробницы родственников князя Александра Невского — его матери и брата.

Как ранее писали «Известия», во время богослужения в толпе неподалеку от главы государства были замечены новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился в ходе своей поездки по озеру Ильмень с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Последний, кстати, посетил рождественскую службу в московском Храме Христа Спасителя, которую проводил патриарх Кирилл.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Путину провели экскурсию по новгородскому Георгиевскому собору

Российский президент после рождественской церковной службы отправился в красивейший храм Свято-Юрьева мужского монастыря на экскурсию

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