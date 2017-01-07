СПЧ подключил генпрокурора к делу об избиении воронежского таксиста

Дело о жестоком избиении таксиста Ивана Переславцева из Воронежской области вышло на федеральный уровень. Сперва инцидентом занялись омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова и член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. После того, как на Переславцева началось давление со стороны региональных силовиков, ситуация была передана на рассмотрение генерального прокурора Юрия Чайки.

Александр Брод сообщил, что обратился к главе Генпрокуратуры с письмом, в котором просит взять под свой контроль расследование дела об избиении таксиста, а также проверить факты противоправных действий сотрудников полиции.

В мае 2016 году Переславцев сообщил, что клиент по имени Александр Струков обвинил его в краже телефона. Для выяснения отношения пассажир взял с собой друзей, известных в области бизнесменов Сергея Синюгина и Валентина Чеботаря. Сперва таксист был избит, а затем его повезли вешать. Не найдя веревки, бизнесмены решили утопить свою жертву в пруду. В момент расправы подоспела полиция, которая освободила таксиста. Позднее Переславцев сообщил, что на месте ЧП находился также замгубернатора Воронежской области Геннадий Макин, который что-то объяснял правоохранителям.

За полгода, прошедших со дня избиения, дело не сдвинулось с мертвой точки. Подозреваемые, на которых указал таксист, допрошены не были. Тем временем против самого Переславцева было возбуждено дело о краже телефона.

В декабре он отправился в Москву, чтобы передать заявление омбудсмену Москальковой, однако был задержан и без объяснения причин и составления протокола выслан обратно в Воронежскую область. Несмотря на решение суда о домашнем аресте, Переславцева отправили в изолятор, откуда он попал в больницу с ушибами грудной клетки.