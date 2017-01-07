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Сотни туристов застряли на затопленном тайском острове Самуи

Проливные дожди на протяжении нескольких дней спровоцировали настоящий потоп в ряде районов Таиланда, включая остров Самуи

Сотни туристов, включая россиян, из-за стихийного бедствия не могут покинуть тайский остров Самуи, где проводили новогодние каникулы, передает ТАСС.

Из-за проливных дождей, которые продолжаются несколько дней подряд практически непрерывно, главная дорога острова во многих местах подтоплена, а международный аэропорт Самуи работает по фактической погоде.

На данный момент задерживается вылет по меньшей мере 15 авиарейсов, около 10 рейсов отменены. Притом что аэропорт острова в принципе принимает и отправляет немного рейсов, это фактически означает, что его работа парализована.

Поменять билеты пассажирам предложили только на 10 января. Это означает, что они не успеют вернуться домой до конца новогодних каникул и — что немаловажно — потеряют ранее купленные авиабилеты из Бангкока на родину.

В качестве компенсации авиакомпания, обслуживающая рейсы между Самуи и Бангкоком, предложила только сутки бесплатного проживания в отеле.

При этом выбраться из аэропорта в другие районы острова также представляется крайне затруднительным: главная дорога, опоясывающая Самуи вдоль моря, в ряде мест сильно затоплена, и таксисты отказываются возить пассажиров.

По некоторым данным, сохраняется паромное сообщение между Самуи и материком, однако добраться до пирса, откуда отправляются суда, также крайне сложно из-за затопленных дорог. Кроме того, на материковой части Таиланда тоже шли проливные дожди, и путь до Бангкока в любом случае будет сопряжен с проблемами.

Еще серьезнее ситуация на соседнем с Самуи острове Пхангане, также весьма популярном среди туристов. Там уровень воды поднялся так высоко, что оказались затоплены некоторые дома. В некоторых местах произошли оползни, рухнули деревья и столбы, на которых закреплены линии электропередачи.

Прогноз погоды все время меняется: метеорологи постоянно «переносят» срок прекращения ливней на более поздний. По последним данным, прояснение ожидается в понедельник, 9 января.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Сотни туристов застряли на затопленном тайском острове Самуи

Проливные дожди на протяжении нескольких дней спровоцировали настоящий потоп в ряде районов Таиланда, включая остров Самуи

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