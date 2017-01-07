В пожаре на северо-востоке Москвы погиб человек

На северо-востоке Москвы, по адресу Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1, около 06.00 произошел сильный пожар, приведший к гибели человека, передает ТАСС. Кроме того, сообщается о девяти пострадавших.

По данным агентства, в здании, где возникло возгорание, расположена гостиница. Также сообщается, что на втором этаже там расположен ресторан.

По информации столичного управления МЧС, общая площадь возгорания достигла 700 метров, после чего пожару была присвоена вторая категория сложности из пяти возможных.

На место происшествия вызваны бригады скорой помощи и автобусы для людей, которых вывели из горящего здания. Из-за работ по тушению огня движение по Ярославскому шоссе частично перекрыто.

К ликвидации последствий пожара привлечены около сотни человек и 30 единиц техники.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас в Москве стоит морозная погода: например, минувшей ночью столбики термометров опускались до отметки в 27 градусов со знаком минус. При таких погодных условиях, предупредили в МЧС, риск пожаров резко повышается, поскольку люди пытаются обогревать помещения разными способами, зачастую опасными.