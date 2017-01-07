Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
7 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В пожаре на северо-востоке Москвы погиб человек

МЧС сообщает также о девяти пострадавших, при этом пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале

На северо-востоке Москвы, по адресу Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1, около 06.00 произошел сильный пожар, приведший к гибели человека, передает ТАСС. Кроме того, сообщается о девяти пострадавших.

По данным агентства, в здании, где возникло возгорание, расположена гостиница. Также сообщается, что на втором этаже там расположен ресторан.

По информации столичного управления МЧС, общая площадь возгорания достигла 700 метров, после чего пожару была присвоена вторая категория сложности из пяти возможных.

На место происшествия вызваны бригады скорой помощи и автобусы для людей, которых вывели из горящего здания. Из-за работ по тушению огня движение по Ярославскому шоссе частично перекрыто.

К ликвидации последствий пожара привлечены около сотни человек и 30 единиц техники.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас в Москве стоит морозная погода: например, минувшей ночью столбики термометров опускались до отметки в 27 градусов со знаком минус. При таких погодных условиях, предупредили в МЧС, риск пожаров резко повышается, поскольку люди пытаются обогревать помещения разными способами, зачастую опасными.

Читайте также:

МЧС предупреждает об аномальных морозах до -35 градусов в Москве

Известия // суббота, 7 января 2017 года

В пожаре на северо-востоке Москвы погиб человек

МЧС сообщает также о девяти пострадавших, при этом пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке