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Пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы потушен

Пожарным удалось спасти девять человек

Пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы ликвидирован. Как сообщили в столичном главке МЧС, сотрудникам экстренных служб удалось спасти девять человек, четверо из них госпитализированы.

Инцидент произошел в двухэтажном здании гостиницы, расположенном по адресу: Ярославское шоссе, 55/1. Сообщение о пожаре поступило в 06:10 мск.

«Пожар полностью ликвидирован в 08:45 мск. Его общая площадь составила 700 кв. метров», — приводит ТАСС сообщение представителя ГУ МЧС России по Москве.

Он пояснил, что во время тушения пожара из здания были спасены девять человек. Четверо из них были доставлены в больницу, еще пяти пострадавшим помощь была оказана на месте.

Причины возгорания устанавливаются.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы потушен

Пожарным удалось спасти девять человек

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