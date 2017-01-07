WikiLeaks высмеяла доклад спецслужб США о российских хакерах

Международная организация WikiLeaks высмеяла источники информации, на которых основывался доклад американских спецслужб о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США.



Представители организации обратили внимание на то, что исследование было проведено на основании данных телепередач и публикаций в Twitter.

«Рассекреченный доклад правительства США о «российских хакерских атаках» содержит любопытную оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Twitter», — указано в сообщении организации в Twitter.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

В публикации также приводится выдержка из совместного доклада ЦРУ, АНБ и ФБР: «Некоторые наши выводы относительно предпочтений и намерений Кремля сделаны на основе (анализа) поведения верных Кремлю политических фигур, государственных средств массовой информации и прокремлевски настроенных действующих лиц в социальных сетях».

Доклад американских спецслужб содержит обвинения руководства РФ в организации кибератак для влияния на избирательный процесс в США с целью привести к власти республиканца Дональда Трампа.