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Трамп обвинил демократов в хакерских атаках на них

Избранный президент США считает, что халатность Национального комитета Демократической партии сделала возможными кибератаки на ее ресурсы

Новый президент США Дональд Трамп обвинил Национальный комитет Демократической партии в грубой халатности, которая позволила хакерам атаковать партийные ресурсы и серверы. Соответствующую запись политик разместил в своем Twitter.

«Национальный комитет республиканцев серьезно защищен!» — заявил Трамп в противовес своему обвинению в адрес демократов. Ранее он уже заявлял, что хакеры пытались атаковать и сетевые ресурсы Республиканской партии, однако «не преуспели», потому что наткнулись на «сильную защиту».

Как сообщали «Известия», накануне американские спецслужбы (ЦРУ, ФБР и АНБ) обнародовали свой доклад о связи российских властей с хакерскими атаками на серверы демократов, базы данных избирателей США и другие ресурсы, так или иначе связанные с президентскими выборами.

При этом было заявлено, что «киберактивность» России не повлияла на процесс и результат подсчета голосов, то есть итоги выборов, в которых победу одержал Дональд Трамп, не подвергаются сомнению. Накануне его победа была официально утверждена Конгрессом США на специальном торжественном заседании.

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Трамп обвинил демократов в хакерских атаках на них

Избранный президент США считает, что халатность Национального комитета Демократической партии сделала возможными кибератаки на ее ресурсы

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