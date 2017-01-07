Трамп обвинил демократов в хакерских атаках на них

Новый президент США Дональд Трамп обвинил Национальный комитет Демократической партии в грубой халатности, которая позволила хакерам атаковать партийные ресурсы и серверы. Соответствующую запись политик разместил в своем Twitter.

«Национальный комитет республиканцев серьезно защищен!» — заявил Трамп в противовес своему обвинению в адрес демократов. Ранее он уже заявлял, что хакеры пытались атаковать и сетевые ресурсы Республиканской партии, однако «не преуспели», потому что наткнулись на «сильную защиту».

Как сообщали «Известия», накануне американские спецслужбы (ЦРУ, ФБР и АНБ) обнародовали свой доклад о связи российских властей с хакерскими атаками на серверы демократов, базы данных избирателей США и другие ресурсы, так или иначе связанные с президентскими выборами.

При этом было заявлено, что «киберактивность» России не повлияла на процесс и результат подсчета голосов, то есть итоги выборов, в которых победу одержал Дональд Трамп, не подвергаются сомнению. Накануне его победа была официально утверждена Конгрессом США на специальном торжественном заседании.