Пенс передал обещание Трампа агрессивно противостоять кибератакам

Избранный вице-президент США Майкл Пенс заверил, что администрация нового главы государства Дональда Трампа после прихода к власти планирует «агрессивные шаги» для противостояния кибератакам, передает Reuters.

Пенс заявил, что избранный президент США накануне дал «полноценный и масштабный» брифинг о связи кибератак с выборами, а еще ранее провел «конструктивную и уважительную» встречу с представителями американских спецслужб.

«Избранный президент дал четко понять, что наша администрация с первых дней работы будет предпринимать агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и по защите американского народа», — рассказал Пенс.

Ранее «Известия» сообщали, что ЦРУ, АНБ и ФБР опубликовали совместно подготовленный доклад о воздействии России на ход выборов президента США через якобы нанятых хакеров. Трамп заявил, что прямого влияния на процесс подсчета голосов не было. Он также пообещал собрать группу специалистов для разработки эффективного оружия против кибератак.