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Обама обвинил республиканцев в чрезмерном доверии к Путину

Американский лидер прокомментировал доклад спецслужб о предполагаемом вмешательстве российских властей в выборы президента США

Действующий президент США Барак Обама выразил беспокойство по поводу того, что члены Республиканской партии, по его мнению, «больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам», передает АВС News.

Обама считает, что «такого не должно быть» даже в рамках противостояния между двумя существующими в стране политическими партиями.

«Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — заявил президент США, добавив, что среди слишком, по его мнению, доверяющих российскому лидеру преобладают не только республиканцы, но также эксперты и комментаторы на телевидении.

Таким образом глава Белого дома прокомментировал обнародованный накануне доклад американских спецслужб — АНБ, ЦРУ и ФБР. Они недвусмысленно обвинили российские власти и конкретно Владимира Путина в руководстве хакерскими атаками для вмешательства в ход выборов президента США.

Как сообщали «Известия», при этом в докладе констатируется, что киберактивность России не оказала никакого влияния на процесс подсчета голосов избирателей. В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп также заверил, что на результаты выборов хакерские атаки не повлияли.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Обама обвинил республиканцев в чрезмерном доверии к Путину

Американский лидер прокомментировал доклад спецслужб о предполагаемом вмешательстве российских властей в выборы президента США

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