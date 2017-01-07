Обама обвинил республиканцев в чрезмерном доверии к Путину

Действующий президент США Барак Обама выразил беспокойство по поводу того, что члены Республиканской партии, по его мнению, «больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам», передает АВС News .

Обама считает, что «такого не должно быть» даже в рамках противостояния между двумя существующими в стране политическими партиями.

«Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — заявил президент США, добавив, что среди слишком, по его мнению, доверяющих российскому лидеру преобладают не только республиканцы, но также эксперты и комментаторы на телевидении.

Таким образом глава Белого дома прокомментировал обнародованный накануне доклад американских спецслужб — АНБ, ЦРУ и ФБР. Они недвусмысленно обвинили российские власти и конкретно Владимира Путина в руководстве хакерскими атаками для вмешательства в ход выборов президента США.