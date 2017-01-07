Число погибших при пожаре на северо-востоке Москвы возросло до трех

Число жертв пожара в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы возросло до трех человек, сообщили в правоохранительных органах столицы.



«В ходе разбора завалов на втором этаже гостиницы обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате пожара.

Инцидент произошел в двухэтажном здании гостиницы, расположенном по адресу: Ярославское шоссе, дом 55. Площадь пожара составила более 700 кв. метров, ему был присвоен второй уровень сложности. В результате инцидента пострадали девять человек, четверо из них были госпитализированы.

Ранее о начале проверки по факту гибели мужчины при пожаре на северо-востоке столицы сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

