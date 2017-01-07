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Ливан рассчитывает на поставки вооружений из РФ на сумму $500 млн

По словам госминистра по делам президента республики, проект по укреплению армии страны касается закупки российских танков, ракет и установок

Ливан надеется в ближайшее активизировать в ближайшее время проект поставок танков и ракетных установок из России, стоимость которого превышает $500 млн. Об этом сообщил госминистр по делам президента республики Пьер Раффуль.

«Есть проект на сумму больше полумиллиарда долларов по укреплению мощи ливанской армии за счёт российского оружия, включая танки, ракеты и установки. Мы надеемся этот вопрос активизировать в условиях позитивной атмосферы, преобладающей сейчас», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Он также подчеркнул что у Москвы и Бейрута есть общая стратегическая задача — борьба с терроризмом. Кроме того, Ливан также заинтересован во взаимодействии с Россией в нефтегазовой сфере.

«Российские компании были первыми, выступившими с предложениями участвовать в тендерах по нефти и газу наряду с другими, некоторые уже основали консорциум», — отметил Пьер Раффуль.

Сейчас в Ливане начался процесс выхода из двухлетнего политического кризиса, в республике был избран новый президент, а также сформировано новое правительство.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Ливан рассчитывает на поставки вооружений из РФ на сумму $500 млн

По словам госминистра по делам президента республики, проект по укреплению армии страны касается закупки российских танков, ракет и установок

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