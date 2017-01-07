СБУ рекомендовала Савченко не обнародовать списки военнопленных

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена провести разъяснительную работу с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко после ее заявления о готовности обнародовать списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.



Ранее осужденная в РФ за убийство российских журналистов и помилованная президентом России Владимиром Путиным депутат написала на своей странице в Facebook о намерении в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести, полученные по итогам встречи в Минске.

«Не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства», — заявил Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что публикация перечня может негативно сказаться на процессе освобождения пленных.