Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством российский экипаж МКС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством российских космонатов на Международной космической станции (МКС).

«В день Рождества Христова принято вспоминать своих родных и близких, делать им подарки. А вы, находящиеся выше всех, являетесь сегодня для всего мира близкими людьми, потому что о вас все знают», — подчеркнул предстоятель Русской церкви. Его цитирует «РИА Новости».

Глава Московского патриархата пояснил, что Рождество является праздником мира, а миссия космонавтов в свою очередь имеет большое значения для дела мира.

«У вас международный экипаж, я вижу и японский, и американский флаг, и российский. Замечательно, что на космической станции нет тех границ и преград, которые, к сожалению, существуют на Земле», — заметил патриарх Кирилл.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий.