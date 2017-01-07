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Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством российский экипаж МКС

Глава Русской церкви подчеркнул, что космонавты вносят большой вклад в дело мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством российских космонатов на Международной космической станции (МКС).

«В день Рождества Христова принято вспоминать своих родных и близких, делать им подарки. А вы, находящиеся выше всех, являетесь сегодня для всего мира близкими людьми, потому что о вас все знают», — подчеркнул предстоятель Русской церкви. Его цитирует «РИА Новости».

Глава Московского патриархата пояснил, что Рождество является праздником мира, а миссия космонавтов в свою очередь имеет большое значения для дела мира.

«У вас международный экипаж, я вижу и японский, и американский флаг, и российский. Замечательно, что на космической станции нет тех границ и преград, которые, к сожалению, существуют на Земле», — заметил патриарх Кирилл.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством российский экипаж МКС

Глава Русской церкви подчеркнул, что космонавты вносят большой вклад в дело мира

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