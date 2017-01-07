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Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент РФ отметил большой вклад Русской церкви в возрождение высоких нравственных ценностей, а также сбережение исторического и культурного наследия страны

Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и граждан страны, отмечающих этот праздник. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», — указано в поздравлении российского лидера, опубликованном на сайте администрации главы государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Рождество пробуждает в людях самые добрые чувства и обращает их к духовным истокам и традициям. «Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — сообщил президент.

Он также отметил большой вклад Русской церкви и других христианских конфессий в возрождение высоких нравственных ценностей и сбережение исторического и культурного наследия России.

Ранее Владимир Путин принял участие в рождественской службе в новгородском Свято-Юрьевом монастыре.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с РождествомПрезидент РФ отметил большой вклад Русской церкви в возрождение высоких нравственных ценностей, а также сбережение исторического и культурного наследия страны

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