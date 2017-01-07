Православное Рождество: праздник, подаривший елку Новому году

Главным и самым любимым зимним праздником в Российской империи долгое время было именно Рождество. Несмотря на то что впервые украшения из еловых веток и фейерверки Петр I в 1699 году ввел именно на Новый год, впоследствии елка, украшенная игрушками, сладостями и орехами, стала в первую очередь символом Рождества. И только в 1930-е годы, когда праздник в Советском Союзе отмечать перестали, любимые детьми рождественские традиции унаследовал Новый год.



В ночь с 6 на 7 января для православных христиан заканчивался длительный 40-дневный пост. В церквях служили праздничную ночную литургию, а 7 января в домах накрывался богатый стол. На него чаще всего подавались жареный поросенок или запеченный с яблоками гусь, мясной или рыбный студень, блины, закрытые пироги с разнообразными начинками.



В рождественские дни принято было колядовать — ряженые с песнями обходили дома, получая от хозяев еду, деньги или сладости. При этом официально обычай колядования в империи был запрещен. А сразу после Рождества наступали дни Святок, которые многие считали лучшим временем для гадания — в том числе на суженого.

На государственном уровне традиция празднования православного Рождества была возрождена в 1991 году. Как россияне отмечают этот праздник сегодня — в фотоленте «Известий».



Святой праздник Рождества Христова 2017

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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