Прошедшая рождественская ночь стала самой холодной с начала века

Прошедшая ночь на Рождество в Москве стала самой холодной с начала XXI века, температура воздуха в столичном регионе опустилась до минус 29,8 градусов. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра РФ.

«Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было… Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов», — приводит ТАСС сообщение собеседника агентства.

При этом в Подмосковье столбики термометра в рождественскую ночь опускались ниже минус 32 градусов.

Ранее столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о похолодании до 35 градусов мороза в ночные часы 7–8 января.