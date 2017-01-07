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В Москве синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

Из-за сильных морозов в столичном регионе имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявлен в столичном регионе, а также в Костромской области из-за сильных морозов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

«Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — указано сообщении на сайте федеральной службы.

Ранее синоптики сообщили о похолодании в Москве до минус 30 градусов в ночь с 7 по 8 января. При этом в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до отметки 35 градусов ниже нуля.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

В Москве синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

Из-за сильных морозов в столичном регионе имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

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