В Москве синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявлен в столичном регионе, а также в Костромской области из-за сильных морозов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.



«Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — указано сообщении на сайте федеральной службы.

Ранее синоптики сообщили о похолодании в Москве до минус 30 градусов в ночь с 7 по 8 января. При этом в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до отметки 35 градусов ниже нуля.

