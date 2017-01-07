Трамп назвал хорошие отношения с Россией благом для США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности сотрудничества Вашингтона и Москвы в решении мировых проблем после его инаугурации.

Об этом республиканец написал в субботу в своем микроблоге в Twitter.

«Хорошие отношения с Россией - это благо. Только глупые люди могут полагать, что это плохо! У нас и так достаточно проблем по всему миру», — подчеркнул политик.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что в будущем Россия будет больше уважать США и страны смогут совместно работать над решением серьезных и неотложных проблем в мире.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри признал, что администрация избранного президента Дональда Трампа сможет эффективно взаимодействовать с Москвой и преодолеть противоречия между сторонами.

