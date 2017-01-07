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Трамп назвал хорошие отношения с Россией благом для США

Республиканец считает, что Вашингтон и Москва в будущем смогут совместно работать над решением мировых проблем

Фото: Reuters/Lucas Jackson

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности сотрудничества Вашингтона и Москвы в решении мировых проблем после его инаугурации.

Об этом республиканец написал в субботу в своем микроблоге в Twitter.

«Хорошие отношения с Россией - это благо. Только глупые люди могут полагать, что это плохо! У нас и так достаточно проблем по всему миру», — подчеркнул политик.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что в будущем Россия будет больше уважать США и страны смогут совместно работать над решением серьезных и неотложных проблем в мире.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри признал, что администрация избранного президента Дональда Трампа сможет эффективно взаимодействовать с Москвой и преодолеть противоречия между сторонами.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Трамп назвал хорошие отношения с Россией благом для США

Трамп назвал хорошие отношения с Россией благом для СШАРеспубликанец считает, что Вашингтон и Москва в будущем смогут совместно работать над решением мировых проблем

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