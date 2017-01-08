Турецкая полиция назвала имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле, им оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

Об этом заявили СМИ.

Напомним, что в новогоднюю ночь вооруженный автоматом террорист ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь.

В тот момент в заведении находились более 700 человек. Злоумышленник сменил шесть магазинов и выпустил около 180 пуль, убив 39 и ранив 69 человек, после чего сменил одежду и скрылся, сообщает «РИА Новости».

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