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Установлены связи террориста, напавшего на клуб в Стамбуле

Власти Турции не исключают, что нападавший скрывается за пределами страны

Турецкие власти установили связи террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле. Он может скрываться за границей.

«РИА Новости» со ссылкой на агентство Рейтер приводит заявление вице-премьера Турции Вейси Кайнака. Он заявил, что нападение совершил один человек, но ему могли содействовать. Предполагается, что террорист – уйгур и может скрываться за пределами страны.

Террорист напал на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь. Он расстрелял из автомата полицейского, охранявшего клуб, и открыл огонь по посетителям. Погибли 39 человек, 69 получили ранения.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Установлены связи террориста, напавшего на клуб в Стамбуле

Власти Турции не исключают, что нападавший скрывается за пределами страны

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