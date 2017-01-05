Установлены связи террориста, напавшего на клуб в Стамбуле

Турецкие власти установили связи террориста, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле. Он может скрываться за границей.

«РИА Новости» со ссылкой на агентство Рейтер приводит заявление вице-премьера Турции Вейси Кайнака. Он заявил, что нападение совершил один человек, но ему могли содействовать. Предполагается, что террорист – уйгур и может скрываться за пределами страны.

Террорист напал на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь. Он расстрелял из автомата полицейского, охранявшего клуб, и открыл огонь по посетителям. Погибли 39 человек, 69 получили ранения.