Установлена личность террориста, расстрелявшего людей в клубе Стамбула

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об установлении личности террориста, который открыл огонь по посетителям ночного клуба в Стамбуле.
С таким заявлением министр выступил на брифинге. При этом Мевлют Чавушоглу не стал называть имя злоумышленника, передает агентство Anadolu.
Ранее в среду турецкая полиция задержала в Измире пятерых подозреваемых в причастности к организации нападения.
Теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Злоумышленник, вооруженный автоматом, открыл огонь по находящимся в заведении людям. В результате инцидента погибли 39 человек, 69 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).