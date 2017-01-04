Установлена личность террориста, расстрелявшего людей в клубе Стамбула

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об установлении личности террориста, который открыл огонь по посетителям ночного клуба в Стамбуле.

С таким заявлением министр выступил на брифинге. При этом Мевлют Чавушоглу не стал называть имя злоумышленника, передает агентство Anadolu.

Ранее в среду турецкая полиция задержала в Измире пятерых подозреваемых в причастности к организации нападения.

Теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Злоумышленник, вооруженный автоматом, открыл огонь по находящимся в заведении людям. В результате инцидента погибли 39 человек, 69 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).