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Правительство Сирии приняло план восстановления Алеппо

Город начнут возрождать поэтапно

Правительство Сирии приняло план восстановления Алеппо.

Об этом заявило информационное агентство SANA.

План предусматривает оценку разрушений, с тем чтобы решить, что подлежит восстановлению, сообщает ТАСС.

На первом этапе будет возобновлена подача электроэнергии и воды.

Позже в городе отремонтируют 50 школ и нескольких медицинских центров, а также международного аэропорта.

До войны в городе находилось более пяти тыс. промышленных предприятий, сотни школ и десятки больниц.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Правительство Сирии приняло план восстановления Алеппо

Город начнут возрождать поэтапно

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