Город начнут возрождать поэтапно
Правительство Сирии приняло план восстановления Алеппо.
Об этом заявило информационное агентство SANA.
План предусматривает оценку разрушений, с тем чтобы решить, что подлежит восстановлению, сообщает ТАСС.
На первом этапе будет возобновлена подача электроэнергии и воды.
Позже в городе отремонтируют 50 школ и нескольких медицинских центров, а также международного аэропорта.
До войны в городе находилось более пяти тыс. промышленных предприятий, сотни школ и десятки больниц.
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