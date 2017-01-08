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Секретная служба США опровергла конфликт с личной охраной Трампа

Федералы уже взяли на себя охрану избранного американского президента Дональда Трампа

Секретная служба США опровергла конфликт с личной охраной избранного американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил глава ведомства Джозеф Клэнси.

«Нет вообще никаких трений», – цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, он добавил, что сейчас охрана Трампа и его семьи полностью перешла к этой службе, отвечающей за безопасность первых лиц.

Личные же телохранители Трампа, по мнению Клэнси, являются штатными сотрудниками компании миллиардера. Они не вооружены и не присутствуют на совещаниях спецслужб.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Секретная служба США опровергла конфликт с личной охраной Трампа

Федералы уже взяли на себя охрану избранного американского президента Дональда Трампа

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