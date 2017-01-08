СМИ: США и Южная Корея готовят отряд для ликвидации Ким Чен Ына

США и Южная Корея готовят отряд для ликвидации Ким Чен Ына.

Об этом заявила агентство Yonhap News со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отряд будет состоять из двух тыс. спецназовцев, при этом южнокорейские военные будут проходить спецподготовку для того, чтобы действовать на территории КНДР, сообщает «Федеральное агентство новостей».

При этом в мирное время подразделение будет базироваться на территории США.

Читайте также: Трамп прокомментировал планы КНДР по испытанию баллистической ракеты