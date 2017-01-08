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СМИ: США и Южная Корея готовят отряд для ликвидации Ким Чен Ына

Физическое устранение лидера КНДР станет возможным во время войны

США и Южная Корея готовят отряд для ликвидации Ким Чен Ына.

Об этом заявила агентство Yonhap News со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отряд будет состоять из двух тыс. спецназовцев, при этом южнокорейские военные будут проходить спецподготовку для того, чтобы действовать на территории КНДР, сообщает «Федеральное агентство новостей».

При этом в мирное время подразделение будет базироваться на территории США.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

СМИ: США и Южная Корея готовят отряд для ликвидации Ким Чен Ына

Физическое устранение лидера КНДР станет возможным во время войны

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