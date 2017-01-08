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Путин и Медведев поздравили Марину Неелову с юбилеем

Народной артистке сегодня исполняется 70 лет

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Марину Неелову с юбилеем.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент отметил «высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус Нееловой.

«Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил артистку с юбилейным днем рождения.

Он назвал Неелову «совершенно особенной актрисой», в которой сочетается «редкий драматический талант, тонкий вкус, неподдельная искренность, глубина и эмоциональность». 

«Вы умеете быть неповторимой в самых разных образах, перевоплощаться в сказочную принцессу и королеву Англии, Любовь Раневскую и даже в Акакия Акакиевича Башмачкина», — говорится в поздравлении главы правительства.

Марина Неелова стала известна публике после фильма «Старая, старая сказка» (1968). Тогда она была еще студенткой актерского факультета ЛГИТМиКа. Потом были фильмы, сделавшие актрису всенародно знаменитой: «Монолог» (1972), «Осенний марафон» (1979), «Дорогая Елена Сергеевна» (1988), «Ты у меня одна» (1993) и другие. В 1974 году она была принята в труппу театра «Современник», где работает по сей день.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Путин и Медведев поздравили Марину Неелову с юбилеем

Народной артистке сегодня исполняется 70 лет

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