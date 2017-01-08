На курильский остров Матуа отправят вторую за 200 лет экспедицию

Минобороны России продолжает активные исследования острова Матуа, входящего в Курильский архипелаг.



Этим летом туда с экспедицией отправятся представители Тихоокеанского флота, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Первый с 1813 года этап исследований был проведен в прошлом году. С апреля по сентябрь на острове работала экспедиция, состоящая из военных и экспертов Русского географического общества.

«Известия» со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу писали, что на Матуа прежде всего должен появиться причал. Правда, тогда было неизвестно, для каких целей он будет служить — гражданских или военных.

Предполагается, что остров начнут эксплуатировать как часть транспортной магистрали с севера на юг и с востока на запад.



Для этого так необходимо построить взлетно-посадочную полосу. Участникам экспедиции и предстоит выяснить — как на эти планы могут повлиять вулканическая активность и селевые потоки.

Напомним, остров Матуа с 1946 года входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Во время Второй мировой войны на нем располагалась одна из крупнейших военно-морских баз Японии.