Зеленое море тайги…

Что мы знаем о Востоке? «Восток — дело тонкое...»? Да! Еще Восток бывает Ближним. И оттуда действительно чаще всего неоднозначные новости приходят. Но несколько последних лет мы чаще и чаще слышим давно знакомое, но звучащее уже по-новому понятие «Дальний Восток». И на телевидении, и на радио, и на многочисленных интернет-страницах обсуждаются (с разной степенью интенсивности и критического запала) особенности жизни этого макрорегиона, едва просматривающегося с высот башен Москва-Сити за горами Урала и широкой равниной Сибири.

Обсуждается, что на Дальнем Востоке всё больше, чем на других территориях России: расстояния, лесные массивы, возможности продуктивной охоты, запасы золота и алмазов, количество рыбы и морепродуктов, горнолыжные спуски с октября по май... Но тут же перечисление того, что здесь «больше», продолжается размерами энерготарифов, стоимостью жизни и авиаперелетов в центральные районы страны, издержками развития собственного дела, размерами миграции населения... А есть и то, чего намного меньше, чем в остальной России! Меньше инфраструктуры, меньше дорог, меньше обеспеченность врачами и учителями, реальная заработная плата меньше... И это тоже обсуждается.

Всем живущим на Дальнем Востоке знакомо ощущение, когда после длительного перелета выходишь на трап, вдыхаешь знакомый воздух и понимаешь — дома! Сопки, безмолвно-белые зимой, сочно-зеленые летом и безумствующие разноцветьем осенью. Море — то темно-серое, то бриллиантово-зеленое, то переливающееся серебром свежего улова. Небо, высокое летом и низкое, рукой можно дотянуться, зимой. Тундры Чукотки, горы Колымы, леса Якутии и Хабаровского края, вулканы Камчатки, причудливые ландшафты Приморья. Реки, из которых можно пить, воздух, которым вкусно дышать... Таков наш Дальний Восток, наш дом — светлый и чистый!

И тем больнее подсчитывать итоги «западного миграционного дрейфа» — перетекания населения в другие регионы нашей страны. Около 500 тыс. начиная с 2002 года уехало, а этому предшествовал и массовый исход 1990-х. На 2016 год — 6 млн 195 тыс. человек на территорию 6 169 329 км². Пустеющие поселки, уезжающая молодежь, ликвидирующиеся предприятия... Любому неравнодушному человеку это очень трудно понять и принять.

Поэтому крайне важно развернуть этот «дрейф» в обратном направлении. Но не методами «штрафной колонизации», не принудительными миграциями (проходили уже), а созданием здесь такой социальной среды, чтобы природные условия Дальнего Востока становились естественным дополнением к достойным и современным условиям жизни. Ведь самым точным критерием освоенности любой территории является закрепляемость населения.

Именно этому и посвящен целый комплекс специальных программ и проектов, которые разворачиваются сегодня в регионе и составляют его уникальность. Среди дальневосточных проблем нет простых, одношаговых в решении. Поэтому каждая программа, каждый проект имеет сложную структуру и одновременно является частью целостной модели развития Дальнего Востока.

Здесь родились и развиваются территории опережающего развития — знаменитые ТОРы; действуют правовые режимы «свободного порта» и особой экономической зоны и пр., предоставляющие своим резидентам обширные налоговые и таможенные преференции. Всё это фактически — приглашение бизнесу приходить в регион, приносить инвестиции, создавать новые рабочие места. И приглашение это не остается без ответа: только на II Восточном экономическом форуме (сентябрь 2016-го) было подписано 200 соглашений на общую сумму 1,63 трлн рублей.

Нарастает популярность программы «Дальневосточный гектар». Из простой идеи выделения гектара земли на Дальнем Востоке гражданам России эта программа выросла в комплекс возможностей и льгот желающим стать хозяином земельного участка здесь. Последняя новелла — предоставление получателям «гектара» по 250 тыс. рублей в качестве подъемных. В феврале начнется третья, решающая стадия реализации этой программы, и соцопросы позволяют оптимистично смотреть на ее осуществление.

Законы дальневосточных субъектов Федерации о налоговых каникулах для вновь создаваемых предприятий мелкого и среднего бизнеса, вступающий в силу федеральный закон о выравнивании в 2017–2019 годах дальневосточных энерготарифов со среднероссийскими, формирование особых «дальневосточных» разделов во всех федеральных целевых программах, более 770 млрд рублей в целом в федеральном бюджете-2017 на проекты Дальнего Востока...

Ни один скептик сегодня не может поставить под сомнение действительно особое положение Дальнего Востока среди других макрорегионов России. Именно его развитие определено президентом России Владимиром Путиным в качестве важнейшего национального проекта XXI века, и только Дальнему Востоку находится место во всех ежегодных посланиях главы государства Федеральному собранию.

Но ни один оптимист не станет настаивать на быстром решении всех специфических дальневосточных вопросов. Это действительно огромная и сложная работа, начавшаяся на наших глазах. В ее успех верят те, кто ее сегодня делает, делает на всех уровнях государственного и муниципального управления. Но самое главное — добиться того, чтобы в успех дальневосточной политики поверили люди. Те, кто сегодня живет на территории «тихоокеанского фасада» России, и те, кто мог бы приехать сюда из Сибири и с Урала, из Москвы и Краснодара, Вязьмы и Оренбурга. Чтобы потребность жить на Дальнем Востоке была продиктована не только «туманом и запахом тайги», но и современным уровнем возможностей рожать и растить здесь детей, жить в современных домах, иметь достойную работу и зарплату... И тогда в этом «краю далеком», куда «только самолетом можно долететь», действительно иные песни запоет «зеленое море тайги». Я в это верю...

Автор — член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Магаданской области