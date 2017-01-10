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Органный марафон «Париж–Москва»

Московская консерватория начинает серию концертов на возрожденном инструменте Большого зала

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Главными событиями второй половины концертного сезона МГК имени Чайковского станут органные вечера в Большом зале. 15 января знаменитое творение фирмы Cavaille-Coll, только что прошедшее двухлетнюю комплексную реставрацию, зазвучит под руками французского маэстро Мишеля Бувара.

Эстафету у него примут соотечественники Даниэль Рот и Франсуаза Левшин-Ганглофф, а также российские исполнители Константин Волостнов и Рубин Абдуллин. А на июнь запланирован мини-фестиваль «Органный марафон». Четыре сольных выступления представителей кафедры органа и клавесина Московской консерватории (Алексей Паршин, Алексей Семенов, Алексей Шмитов и Любовь Шишханова) эффектно завершат юбилейный сезон консерватории, отпраздновавшей в 2016 году 150-летие.

Ввод органа в эксплуатацию был постепенным. 12 сентября 2016 года Рубин Абдуллин аккомпанировал хору, поющему Gaudeamus на юбилейных торжествах в Большом зале консерватории, но процесс реставрации тогда еще не был завершен и при исполнении использовались лишь некоторые готовые регистры. 17 декабря состоялась дневная презентация с участием Любови Шишхановой, Алексея Семенова и Константина Волостнова («Известия» рассказывали об этом событии). И стало ясно: орган возродился. Однако  полноценные выступления в двух отделениях были отложены до 2017 года.

В общей сложности в текущем сезоне меломанов ожидает девять органных вечеров, в том числе три сольных концерта западных гостей, имеющих обширный опыт работы с другими инструментами Аристида Кавайе-Колля. Представители консерватории подчеркивают, что предложение именно французским исполнителям оказаться в числе тех, кто первыми сыграет «сольники» на органе БЗК, не случайно.

— Когда инструмент Кавайе-Колля в начале XX века приехал в Москву, уже обладая Гран-при Всемирной выставки в Париже, французский музыкант Шарль-Мари Видор первым сыграл на нем в консерватории, — рассказал «Известиям» ректор Московской консерватории Александр Соколов. — Поэтому сейчас мы символично предоставляем право в первом вечернем концерте выступить французскому органисту.

Программа концерта Мишеля Бувара ожидаемо базируется на французском репертуаре. Публика услышит Сезара Франка, Франсуа Куперена, Марселя Дюпре, Жана Ариста Алена и Мориса Дюрюфле. Но не забыты и немецкие мастера — Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс.

Имена Франка и Баха фигурируют и в программах остальных выступлений, хотя повторов произведений не будет. Наряду с барочным и классико-романтическим репертуаром XVIII–XIX века прозвучит и музыка второй половины XX века: Любовь Шишханова исполнит сочинения Жана Лангле и Юрия Буцко, Франсуаза Левшин-Ганглофф — Оливье Мессиана, а Даниэль Рот — фрагменты из собственного Livre d’Orgue pour le Magnificat.

Впрочем, главная задача всех музыкантов — не познакомить публику с малоизвестными шедеврами, а наиболее ярко представить достоинства уникального инструмента Кавайе-Колля, считающегося образцом французского симфонического органа, в полной мере раскрыть богатство его регистров и разнообразие тембров. Благо теперь, после шестилетней паузы, это наконец стало возможным.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Органный марафон «Париж–Москва»

Органный марафон «Париж–Москва»Московская консерватория начинает серию концертов на возрожденном инструменте Большого зала

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