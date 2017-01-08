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Режим ЧС введен в Красногорске из-за аварии на котельной

Нештатная ситуация привела к полной остановке всех трех котлов; без отопления остались 12 тыс. жителей города

Режим чрезвычайной ситуации введен в подмосковном Красногорске после аварии на котельной, которая оставила без тепла около 12 тыс. жителей города.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на администрацию города, подача теплоснабжения была прекращена в 10 часов утра в 84 многоквартирных дома.

Отмечается, что авария привела к полной остановке всех котлов, сейчас в городе идет ремонт сгоревших насосов. Систему необходимо заполнить водой и только после этого можно будет запустить котлы. 

Это уже второй сбой в работе котельной в Красногорске. Накануне, там перестали функционировать два котла из трех, в результате чего объем тепла поставляемого в дома был уменьшен.

Сегодня днем, по данным Гидрометцентра, температура в Красногорске держалась на отметке минус 26°С .

В свою очередь глава Красногорского муниципального района Московской области Михаил Сапунов сообщил, что к данному моменту восстановлена работа двух котлов.

Он отметил, что для жителей развернуты пункты обогрева и временного размещения в гимназии №2, школах №4 и №11.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Режим ЧС введен в Красногорске из-за аварии на котельной

Нештатная ситуация привела к полной остановке всех трех котлов; без отопления остались 12 тыс. жителей города

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