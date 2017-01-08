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В Московской области в ночь на 8 января похолодало до минус 36°С

Рекорд зафиксирован в подмосковном Клину, где столбики термометров опустились до отметки минус 36,2°С

Температура на территории Московской области в ночь на 8 января пересекла отметку в минус 36°С.

Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ, морозный рекорд минус 36,2°С был установлен в подмосковном Клину. Аномальная температура также отмечалась в Дмитрове и Волоколамске — минус 33,8°С.

По данным синоптиков, в столице было немного теплее, чем накануне: по данным на 6 часов утра в Москве было минус 27,7°С, что выше почти на 2°С температуры предыдущей ночи, когда было зафиксировано минус 29,4°С.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

В Московской области в ночь на 8 января похолодало до минус 36°С

Рекорд зафиксирован в подмосковном Клину, где столбики термометров опустились до отметки минус 36,2°С

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