В Московской области в ночь на 8 января похолодало до минус 36°С
Рекорд зафиксирован в подмосковном Клину, где столбики термометров опустились до отметки минус 36,2°С
Температура на территории Московской области в ночь на 8 января пересекла отметку в минус 36°С.
Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ, морозный рекорд минус 36,2°С был установлен в подмосковном Клину. Аномальная температура также отмечалась в Дмитрове и Волоколамске — минус 33,8°С.
По данным синоптиков, в столице было немного теплее, чем накануне: по данным на 6 часов утра в Москве было минус 27,7°С, что выше почти на 2°С температуры предыдущей ночи, когда было зафиксировано минус 29,4°С.