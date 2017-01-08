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Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с терактом

Ранее в воскресенье грузовик наехал на группу пешеходов в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей в результате теракта в Иерусалиме. 

«Президент Путин передал слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате террористической атаки погибли четыре человека, около 15 пострадали. Водитель большегруза был ликвидирован полицейскими.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что водитель являлся палестинцем, а также сторонником запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство»).

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с терактом

Ранее в воскресенье грузовик наехал на группу пешеходов в Иерусалиме

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