Неизвестный на грузовике протаранил толпу в Иерусалиме

По меньшей мере три человека погибли, еще 15 пострадали в результате наезда большегрузного автомобиля на толпу пешеходов в Иерусалиме.



Как сообщает агентство Reuters, ЧП произошло в районе Старого города в Иерусалиме на популярной у туристов набережной. Полицейские застрелили водителя. Инцидент классифицируется правоохранителями как теракт.



Как уточняет издание The Jerusalem Post, грузовик совершил наезд на группу молодых людей, которые вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость.

На грузовике были израильские номерные знаки.

По данным очевидцев, погибло четыре человека.