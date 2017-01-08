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Неизвестный на грузовике протаранил толпу в Иерусалиме

По разным данным погибло от трех до четырех человек, около 15 получили ранения

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

По меньшей мере три человека погибли, еще 15 пострадали в результате наезда большегрузного автомобиля на толпу пешеходов в Иерусалиме.

Как сообщает агентство Reuters, ЧП произошло в районе Старого города в Иерусалиме на популярной у туристов набережной. Полицейские застрелили водителя. Инцидент классифицируется правоохранителями как теракт.

Как уточняет издание The Jerusalem Post, грузовик совершил наезд на группу молодых людей, которые вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость.

На грузовике были израильские номерные знаки.

По данным очевидцев, погибло четыре человека.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Неизвестный на грузовике протаранил толпу в Иерусалиме

Неизвестный на грузовике протаранил толпу в ИерусалимеПо разным данным погибло от трех до четырех человек, около 15 получили ранения

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