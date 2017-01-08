Обама считает, что верно оценил Владимира Путина

Президент США Барак Обама считает, что верно оценил президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью для ABC, комментируя доклад нацразведки США о якобы имевших место кибератаках России на американскую избирательную систему.

Отвечая на вопрос, не недооценил ли Вашингтон президента Владимира Путина, он заметил, что недооценил влияние дезинформации в век информационных технологий.

При этом Обама назвал доклад «очень ясным» и полностью поддержал изложенную в нем версию, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Более того, по мнению президента США, хакеры, направляемые из России, явно имели предпочтения в исходе выборов.

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