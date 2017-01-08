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Воскресенье,
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Помощник Трампа допустил возможность мер против Москвы из-за кибератак

Рaйнс Прибyс отметил, что избранный президент принял к сведению информацию, которую озвучили на состоявшемся в пятницу брифинге руководители американских разведывательных служб

Глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Рaйнс Прибyс не исключает, что новая американская администрация примет какие-то меры в отношении России в связи с обвинениями в кибepaтaкax и вмешательстве в выборы.

«Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», — заявил Прибyс в интервью телеканалу Fox News.

Он допустил, что Трамп «вполне может принять меры против России», хотя публично и не говорит об этом.

При этом он подчеркнул, что Демократическая партия сама несет определенную ответственность за то, что их письма оказались в руках хакеров.

Как ранее писали «Известия», избранный президент США Дональд Трамп накануне публикации доклада встретился с представителями спецслужб, проводивших расследование хакерских атак, и по итогам этой встречи заверил американцев, что его победа состоялась без помощи кибepвзлoмщикoв.

По словам политика, по итогам встречи он пришел к выводу о том, что стране необходима централизованная система защиты от кибератак, создание которой он решил вверить группе специалистов. 

Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции против против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также Вашингтон объявил персонами нон грата и выслал 35 российских дипломатов.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Помощник Трампа допустил возможность мер против Москвы из-за кибератак

Рaйнс Прибyс отметил, что избранный президент принял к сведению информацию, которую озвучили на состоявшемся в пятницу брифинге руководители американских разведывательных служб

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