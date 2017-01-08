Глава администрации избранного президента США Дональда Трампа Рaйнс Прибyс не исключает, что новая американская администрация примет какие-то меры в отношении России в связи с обвинениями в кибepaтaкax и вмешательстве в выборы.



«Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», — заявил Прибyс в интервью телеканалу Fox News.



Он допустил, что Трамп «вполне может принять меры против России», хотя публично и не говорит об этом.



При этом он подчеркнул, что Демократическая партия сама несет определенную ответственность за то, что их письма оказались в руках хакеров.



Как ранее писали «Известия», избранный президент США Дональд Трамп накануне публикации доклада встретился с представителями спецслужб, проводивших расследование хакерских атак, и по итогам этой встречи заверил американцев, что его победа состоялась без помощи кибepвзлoмщикoв.



По словам политика, по итогам встречи он пришел к выводу о том, что стране необходима централизованная система защиты от кибератак, создание которой он решил вверить группе специалистов.



Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции против против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также Вашингтон объявил персонами нон грата и выслал 35 российских дипломатов.

