Бюджет РФ будет устойчив при цене нефти $40 за баррель и без повышения налогов.

Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Главная задача экономической политики — не пытаться угадать, как сложится нефтяная конъюнктура, а иметь понятный набор действий в случае любых, даже не самых простых внешних условий», — цитирует его «Коммерсант».

Более того, нынешний уровень налоговой нагрузки вполне достаточен для сбалансированного бюджета.

При этом Орешкин считает, что бедность населения создает проблемы для экономического роста страны.

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