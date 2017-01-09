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Трамп решит, что сделать с Россией после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп размышляет следует ли применять меры против РФ, в связи с приписываемыми ей кибератаками

Избранный президент США Дональд Трамп решит, что сделать с Россией после инаугурации.

Об этом заявила помощница миллиардера Келлиэнн Конуэй.

«Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке», – цитирует ТАСС Конуэй.

Она добавила, что Трамп пока не президент и решение о том, как отреагировать на доклад спецслужб США о кибератаках со стороны России, которые якобы произошли во время предвыборной борьбы в стране, он примет после совещания в новом статусе.

Кроме того, она подчеркнула, что будущий хозяин Белого дома приветствовал бы сотрудничество с РФ в вопросах борьбы с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Трамп решит, что сделать с Россией после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп размышляет следует ли применять меры против РФ, в связи с приписываемыми ей кибератаками

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