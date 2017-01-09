Число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.

Об этом заявила пресс-служба министерства здравоохранения области.

«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших», - цитирует ТАСС сообщение.

Массовое отравление концентратом для ванн, содержащим метиловый спирт произошло в Иркутске во второй половине декабря. Общее число тогда достигло 123 человек.

Сейчас в больнице остаются трое.

Правоохранительные органы уже задержали 20 человек, причастных к трагедии. Ведется следствие.

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