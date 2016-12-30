Один из фигурантов дела о «Боярышнике» арестован на два месяца

Иркутский областной суд ужесточил меру пресечения одному из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Индивидуальному предпринимателю, обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ, изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинения 16 фигурантам дела по делу о массовом отравлении «Боярышником». Следователи задержали 22 человека, семеро из них заключены под стражу, 10 — отправлены под домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову освободили под подписку о невыезде, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

По последним данным регионального Минздрава, число жертв отравления достигло 76 человек. Общее количество пострадавших от суррогатного концентрата составляет 123 человека.

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