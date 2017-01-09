Минздрав уточняет число жертв отравления «Боярышником»

Судебно-медицинская экспертиза не подтвердила данные об отравлении концентратом для ванн «Боярышник» двух мужин, которые скончались в дни новогодних праздников в иркутских больницах.

Число жертв по-прежнему остается на уровне 76 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«Двое умерших были доставлены в лечебное учреждение после ЧС (режим чрезвычайной ситуации был снят в Иркутске и регионе 31 декабря) с признаками, похожими на отравление метиловым спиртом, однако экспертиза это не подтвердила», — сказали в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня областной Минздрав сообщил о 78 скончавшихся в результате употребления суррогата с метанолом в Иркутске. По данным властей, еще три человека остаются в больницах. В течение новогодних каникул в иркутские стационары с таким диагнозом никто не поступал.