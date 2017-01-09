Фильм «Лунный свет» получил «Золотой глобус» как лучшая драма

«Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма» достался картине «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.

В этой категории картина обошла «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Лев» Гарта Дэвиса, «Любой ценой» Дэвида Маккензи и «Манчестер у моря» Кеннета Лоннергана.

Также награду получил актер Кейси Аффлек — младший брат Бена Аффлека — он стал лучшим драматическим актером. «Золотой глобус» ему принесла роль в фильме «Манчестер у моря».

Лучшей драматической актрисой стала француженка Изабель Юппер — она получила награду за роль в фильме «Она», обойдя Эми Адамс, Натали Портман, Рут Негга и Джессику Честейн.

74 церемония вручения премии «Золотой глобус» проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал NBC.



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