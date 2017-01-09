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Ребенок застрял в бассейне крупнейшего аквапарка России

Нога семилетнего мальчика попала в зазор между стеной и алюминиевым ограждением, выбраться самостоятельно он не мог

Спасатели вызволили семилетнего мальчика, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов в аквапарке Новосибирска.

Об этом говорится в сообщении на странице Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Спасатели использовали гидравлический инструмент, при помощи которого и удалось освободить мальчика. Он сразу же был передан в медкабинет аквапарка.

Крупнейший в России крытый аквапарк «Аквамир» открылся в Новосибирске 7 октября 2016 года, он может единовременно принять до 2,6 тыс. человек.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Ребенок застрял в бассейне крупнейшего аквапарка России

Нога семилетнего мальчика попала в зазор между стеной и алюминиевым ограждением, выбраться самостоятельно он не мог

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