Ребенок застрял в бассейне крупнейшего аквапарка России

Спасатели вызволили семилетнего мальчика, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов в аквапарке Новосибирска.

Об этом говорится в сообщении на странице Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Спасатели использовали гидравлический инструмент, при помощи которого и удалось освободить мальчика. Он сразу же был передан в медкабинет аквапарка.

Крупнейший в России крытый аквапарк «Аквамир» открылся в Новосибирске 7 октября 2016 года, он может единовременно принять до 2,6 тыс. человек.

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