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Яровая: слова Картера о вкладе РФ в борьбу с ИГ — «истерика на закате»

Заявление главы Пентагона было непрофессиональным и «безнадежно бесперспективным», уверена вице-спикер Госдумы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что высказывание главы Пентагона о «нулевом» вкладе России в борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) было «истеричным и непрофессиональным».

Напомним, накануне в интервью телеканалу NBC Картер заявил, что присутствие РФ только «усиливает гражданскую войну» в Сирии, а вклад страны в борьбу с террористической группировкой — «нулевой».

«Истерика на закате» — так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно - полный провал, когда нервы сдали и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом — Россию», — заявила парламентарий, цитирует «РИА Новости».

Яровая подчеркнула, что такое заявление Картера — «крайне непрофессионально, сверхэмоционально и безнадежно неперспективно». Депутат добавила, что уходящие американские политики так и не сумели признать, что «для России игра в вопросах дипломатии и безопасности в принципе не приемлема».

Яровая отметила, что Россия будет продолжать бороться с терроризмом, «несмотря на цинизм Пентагона и кого угодно вообще».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Яровая: слова Картера о вкладе РФ в борьбу с ИГ — «истерика на закате»

Заявление главы Пентагона было непрофессиональным и «безнадежно бесперспективным», уверена вице-спикер Госдумы

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