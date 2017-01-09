Занятия в некоторых школах Урала отменены из-за аномальных морозов

В школах нескольких городов Уральского федерального округа в понедельник отменили занятия из-за сильных холодов.

Например, в Челябинске утром 9 января термометры показывали минус 30 градусов. В школах города отменили учебные занятия с первого по одиннадцатый класс первой смены. Учащиеся 1—7 класса второй смены также останутся дома, сообщает сайт городской администрации.

30 градусов мороза также зафиксировано в Кургане. Там в первую смену полностью отменены занятия, во вторую — у учащихся 1—9 классов.

«В большинстве школ Тюмени еще продолжаются каникулы, однако в некоторых учебных заведениях занятия должны были начаться в понедельник, но из-за 35-градусного мороза уроки в этих школах сегодня отменены с первого по одиннадцатый класс», — сообщили в пресс-службе городского департамента образования, передает «Интерфакс».

В Тобольске утром в понедельник было минус 36, занятия отменены в трех школах города.

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