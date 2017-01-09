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В ПФР рассказали, когда доставят единовременную выплату пенсионерам

Она начнется с 13 января и продлится до 28 января 2017 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российские пенсионеры начнут получать единовременную выплату в 5 тыс. руб., компенсирующую ограниченную индексацию пенсий в 2016 году, в пятницу, 13 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), полностью деньги планируется выплатить до 28 января 2017 года.

В ПФР отметили, что эти сроки действуют для всех пенсионеров, независимо от того, в какие сроки они обычно получают пенсии и через какие доставочные организации она осуществляется.

Почтальоны принесут деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, кто уже получил пенсию за январь, сотрудники Почты России придут во второй раз.

Подчеркивается, что все средства на единовременную выплату, а это 221,7 млрд рублей, заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Напомним, предложенный правительством РФ закон о единовременной выплате был принят Госдумой 11 ноября. Выплаты будут распространяться на все социальные группы, постоянно проживающие на территории России, включая работающих пенсионеров.

Первоначальный проект не включал военных пенсионеров и лиц, приравненных к этой категории, однако президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки, включающие в список бывших военнослужащих.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В ПФР рассказали, когда доставят единовременную выплату пенсионерам

В ПФР рассказали, когда доставят единовременную выплату пенсионерамОна начнется с 13 января и продлится до 28 января 2017 года

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